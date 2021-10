Décès du Dr. Khan, «père» de la bombe atomique

Le scientifique nucléaire pakistanais Abdul Qadeer Khan, admiré pour avoir fait du pays la première puissance nucléaire islamique, mais accusé d'avoir diffusé illégalement des technologies vers l'Iran,la Corée du Nord et la Libye, est mort après avoir été transféré à l'hôpital KRL d'Islamabad pour des problèmes pulmonaires, selon la télévision pakistanaise publique PTV.

Le Dr Khan avait déjà été hospitalisé dans cet établissement en août après avoir été testé positif au Covid, puis renvoyé chez lui, avant que son état ne se dégrade dimanche matin, a précisé la chaîne. Le président pakistanais Arif Alvi s'est dit sur Twitter «profondément attristé» par le décès du scientifique, qu'il connaissait depuis 1982.

«Il nous a aidés à développer une dissuasion nucléaire critique pour la survie de la nation, et le pays, reconnaissant, n'oubliera jamais ses services», a déclaré Arif Alvi.

انا للّٰہ وانا الیہ راجعون



Deeply saddened to learn about the passing of Dr. Abdul Qadeer Khan. Had known him personally since 1982.

He helped us develop nation-saving nuclear deterrence, and a grateful nation will never forget his services in this regard. May Allah bless him.