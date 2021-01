Une femme tuée à coups de couteau, son mari arrêté

Le suspect, un homme de 28 ans, a été initialement placé en garde à vue pour homicide volontaire puis hospitalisé d'office, a indiqué le parquet de Bobigny. Alertés en début d'après-midi par l'appel au 17 d'un homme indiquant que son frère avait tué sa compagne, les policiers ont découvert sur place une femme morte dans une baignoire remplie d'eau et de sang. Son époux était en possession d'un couteau lorsqu'une patrouille du commissariat local l'a interpellé peu après, a relaté à l'AFP une source policière.

L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Stade ultime des violences subies par plus de 200 000 femmes par an, les féminicides ont connu une forte augmentation en 2019, avec 146 décès recensés, soit 25 de plus qu'en 2018.

(L'essentiel/afp)