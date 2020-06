Les symptômes persistent dans 10 à 15% des cas

«Ne pas se réjouir trop vite». Depuis mars, Juliette, 49 ans et Marie*, 33 ans, vivent «tant bien que mal» avec des symptômes en «montagnes russes». Comme elles, des milliers de personnes disent souffrir d'un «Covid persistant», laissant les médecins souvent démunis.

«Le matin, c'est le calendrier de l'Avent: vous vous réveillez, vous lancez les dés, vous ne savez pas ce que vous allez avoir comme symptômes dans la journée», raconte Marie*, une psychologue clinicienne de 33 ans, sans antécédent médical. Tachycardie, difficultés respiratoires, brûlures thoraciques, troubles nerveux, phlébite... Depuis le 10 mars, où les premiers symptômes de type «grippaux» sont apparus, elle oscille entre des «jours meilleurs en ayant l'impression d'être guérie» et des «grosses rechutes inquiétantes», nécessitant une hospitalisation à deux reprises, mais sans avoir été testée.

«Le cœur qui s'emballe»

«Mi-avril, j'allais mieux alors mon cardiologue m'a dit de faire de l'exercice, j'ai fait du vélo d'appartement pendant 10 minutes, je me suis retrouvée clouée au lit pendant 48 heures car mon cœur battait à 150», raconte-t-elle, avec «l'impression de respirer dans une paille».

Seule et «dans l'inconnu7, sa médecin généraliste lui affirmant qu'elle «somatisait, elle (@lapsyrevoltee) décide de créer le hashtag #aprèsJ20, pour «fédérer les malades dans son cas. Des centaines de personnes, 80% de femmes assez jeunes, la contactent rapidement.

C'est le cas d'Aziza, 36 ans, agent RATP en congé parental d'éducation. Très sportive et en bonne santé, elle connaît des symptômes du coronavirus (fièvre, courbatures, fatigue intense, perte d'odorat et de goût) depuis le 21 mars, avec une «rechute totale, comme au premier jour, fin avril». Elle souffre alors de migraines, puis rapidement de tachycardie avec «le cœur qui s'emballe» et «d'un essoufflement malgré peu d'efforts».

«Le système immunitaire se met en marche»

Comme Marie, cette mère de trois enfants se sent délaissée par le corps médical. «Je suis allée plusieurs fois aux urgences et tous les médecins m'ont répété que c'était l'anxiété et psychologique», regrette-t-elle, malgré une «sérologie positive» indiquant qu'elle a été en contact avec le coronavirus SARS-CoV-2.

Selon Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine), sollicité par ces patients aux syndromes persistants, «l'hypothèse forte retenue est une réaction de type inflammatoire de la machinerie du système immunitaire». «Ce n'est plus le Covid, c'est la résultante du Covid, c'est-à-dire que le système immunitaire se met en marche pour nettoyer ce virus et cela entraîne une grande fatigue», précise l'infectiologue.

