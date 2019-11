Quand les rues se transforment en rivières

Le mauvais temps s'est abattu, mardi, sur toute la Péninsule. Venise est sous une «acqua alta» exceptionnelle et Matera, dans la région de la Basilicate, au sud, a aussi dû faire face à un violent orage.

Les routes de la ville, où s'est tourné le prochain «James Bond» et qui est la capitale européenne de la culture 2019, se sont transformées en torrents. Le mauvais temps n'avait déjà pas épargné la région. Une tornade s'était abattue la nuit de lundi à mardi, sur la ville de Policoro. Des dégâts ont été signalés. Heureusement aucun de ces deux événements n'a fait de victimes.

#JamesBond #NoTimeToDie #FilmProduction



Remember back in Sept. w the perfect weather conditions prod. crew had in #Matera, #Italy, shooting the car chase and #DanielCraig fighting? Today's #weather:



Tutto il nostro supporto e amore dalla comunità di James Bond. Stai attento! pic.twitter.com/syWCkRRMEc