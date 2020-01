16 morts dans un accident, dont deux Allemands

Un Espagnol, deux Brésiliens et deux Américains figurent parmi les blessés, selon le ministère de la Santé. L'accident s'est produit sur la principale autoroute côtière qui relie la capitale Lima et Arequipa (sud), empruntée par de nombreux cars de touristes. Deux Allemands, dix Péruviens et quatre autres personnes dont les nationalités n'ont pas été identifiées, figurent parmi les tués, ont précisé lundi soir, les services du procureur dans un communiqué.

L'autocar a quitté sa voie et a heurté huit véhicules garés sur le bord de la route, au kilomètre 571 de la route panaméricaine dans la région d'Arequipa, aux premières heures de la journée de lundi. Les policiers et pompiers ont hospitalisé les blessés dans les villes touristiques d'Arequipa et Nazca.

Parti de Lima, l'autocar se dirigeait vers Arequipa, un voyage de 16 heures. Les accidents de la route meurtriers sont fréquents au Pérou, en particulier pendant la saison des pluies, mais aussi en raison du mauvais état des routes ou d'une signalisation insuffisante. En 2019, 1 123 personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la route au Pérou, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

(M.M.)