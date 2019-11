Le nuage de pollution qui stagne sur la capitale indienne depuis une semaine a passé un cap inquiétant. Dimanche, l'ambassade américaine de New Delhi a enregistré une concentration de particules fines PM2,5 de 810 microgrammes par mètre cube d'air. Il s'agit là d'un taux trente-deux fois supérieur aux recommandations de l'OMS.

Ce chiffre a été atteint en raison des précipitations qui ont eu lieu samedi soir, aggravant cet épisode violent de pollution de l'air. Il est dû à la fois à la circulation automobile, aux rejets industriels et aux fumées des brûlis agricoles qui battent leur plein dans les régions voisines. «La pollution a atteint des niveaux insupportables», a déploré hier sur Twitter le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal.

C'est l'enfer sur terre! Dans certains quartiers de New Delhi le taux de particules fines est 56fois plus élevé que le maximum conseillé par l'OMS! 56 fois! La pollution tue silencieusement et le gouv indien ne fait RIEN. Aujourd'hui j'ai vraiment peur. Delhi=20millions habitants pic.twitter.com/e7R4ZZHBK3— Nicolas Bertrand (@nicolabertran) 3 novembre 2019

Un journaliste français, installé dans la capitale, a également fait part de ses craintes: «C'est l'enfer sur Terre!» Comme lui, nombre d'habitants se plaignaient de problèmes à la gorge et aux yeux. Beaucoup tentaient de se protéger avec des masques. Face à une visibilité drastiquement restreinte, les compagnies aériennes Air India et Vistara ont annoncé de nombreux retards dans les aéroports et ont détourné des vols sur les villes voisines.

Autres conséquences, les écoles de New Delhi seront fermées jusqu'à mardi, tandis que la circulation alternée doit être mise en place jusqu'au 15 novembre. Pour rappel, la mégapole de 20 millions d'habitants est, selon un rapport de l'ONU, l'une des villes les plus polluées du monde. En 2017, la pollution de l'air avait été la cause de 1,2 million de décès prématurés en Inde.

Today is officially the worst. I can see nothing #Delhichokes pic.twitter.com/p8KB5DEEQ8— Aman Sharma (@AmanKayamHai_ET) 3 novembre 2019

