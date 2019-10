Un café fustigé pour ses chiens colorés

L'établissement a ouvert le mois dernier à Chengdu, dans le Sichuan, la province berceau des célèbres ursidés, et offre à l'affection des clients, six chiens de race chow-chow. Une vidéo publiée par le site d'informations Hongxing News montre des visiteurs caresser les petites bêtes à poil duveteux et les appeler des «chiens pandas».

Encouragé par leur succès auprès des clients, le propriétaire du café, M. Huang, explique proposer désormais des services de teinture pour animaux de compagnie. «Chaque teinture coûte 1 500 yuans (190 euros)», explique-t-il au média. «C'est plutôt cher».

Un «panda» en un jour

Une fois formé, un membre du personnel peut «transformer» un chow-chow en panda «en environ une journée», assure M. Huang. Le mot-dièse en chinois #TeindreUnChienEnPandaPour1500Yuans a connu un succès viral et accumulé plus de 170 millions de vues sur le réseau social Weibo, générant un flux de commentaires indignés. «Je propose de teindre le propriétaire du café en noir et blanc», a ironisé un utilisateur.

«Les chiens et les chats aiment leurs compagnons humains, peu importe leur apparence extérieure. Pourquoi ne pourrait-on pas faire preuve de la même bonté envers eux?», a écrit un autre internaute. Dans la vidéo, M. Huang assure que les teintures sont importées du Japon et sont inoffensives pour les chiens. Mais un vétérinaire, Li Daibing, a déclaré à Hongxing News que les colorants «peuvent endommager la fourrure et la peau des animaux».

