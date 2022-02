Des «missions de combat» près de l'Ukraine

L’armée russe s’apprêtait, vendredi, à mener de nouvelles manœuvres à la frontière ukrainienne, en dépit des pourparlers visant à faire baisser les tensions entre Kiev et Moscou, que les Occidentaux accusent de préparer une agression militaire. Le ministère russe de la Défense a annoncé, dans un communiqué, que 400 militaires prendraient part, vendredi, à un «exercice tactique» dans la région méridionale de Rostov, frontalière de l’Ukraine.

Quelque 70 véhicules militaires dont des chars, ainsi que des drones seront utilisés dans ces manœuvres lors desquelles les soldats s’entraîneront à des «missions de combat», selon la même source. Ces exercices s’inscrivent dans un contexte de vives tensions autour de l’Ukraine, aux frontières de laquelle la Russie a massé plus de 100 000 soldats et des armes lourdes.

????????⚡️A very large military convoy of armored personnel carriers and trucks on a highway in the Rostov region.#Russia pic.twitter.com/b6DM2nBqz5