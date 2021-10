Un pont historique ravagé par les flammes à Rome

Les Romains, qui doivent élire à partir de ce dimanche leur nouveau maire, se sont réveillés avec un pont historique sérieusement endommagé. Dans la nuit de samedi à dimanche, un incendie a en effet ravagé le pont de l’Industrie construit entre 1862 et 1863.

Appelée aussi «pont de fer» par les Romains, cette structure sur le fleuve Tibre qui relie les quartiers Marconi et Ostiense dans le sud de la capitale italienne a pris feu peu avant minuit. L’incendie, qui n’a pas fait de victimes, ni de blessés, a causé l’effondrement partiel du pont et une coupure de l’électricité et du gaz dans les zones environnantes.

Rome (Italie) : le pont de l'industrie, plus connu sous le nom de "pont en fer" s'est écroulé cette nuit, au cours d'un violent incendie.



Construit en 1862, c'est un symbole de la Rome industrielle qui disparaît.#pontediferro pic.twitter.com/pfzpwmv9h3 — François Beaudonnet (@beaudonnet) October 3, 2021

Plusieurs équipes de pompiers ont été dépêchées sur place. Elles ont réussi à contenir les flammes après plus d’une heure d’intervention, rapporte «la Repubblica». Les causes du désastre restent encore à déterminer.

Selon les hypothèses, il pourrait avoir été provoqué par les câbles électriques qui passent par une passerelle latérale au pont et qui ont pris feu. Les flammes pourraient aussi être parties des cabanes du campement installé sous la structure où des bouteilles de gaz ont été sorties par les pompiers.

«C’est déchirant de voir un morceau d’histoire dans cet état», a commenté la maire de Rome, Virginia Raggi, au quotidien italien. Des analyses devront être effectuées pour vérifier la stabilité du pont, en vue d’une réouverture de la circulation. «Pour le moment, l’important, c’est qu’il n’y a pas eu de personnes blessées», a-t-elle ajouté.

(L'essentiel/man)