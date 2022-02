Acquitté en appel après avoir assassiné sa sœur

Le frère d’une starlette pakistanaise des réseaux sociaux, condamné à la perpétuité en 2019 pour avoir assassiné «pour l’honneur» la jeune femme en 2016, a été acquitté en appel au Pakistan, a annoncé lundi son avocat. La victime, Qandeel Baloch, de son vrai nom Fauzia Azeem, brune de 26 ans au regard clair, était surnommée la Kim Kardashian pakistanaise. Cette influenceuse y apparaissait toujours soigneusement coiffée et maquillée, dans des poses provocatrices, parfois jugées scandaleuses par ses compatriotes les plus conservateurs.

Son frère, Muhammad Waseem, qui avait fièrement reconnu l’avoir étranglée pour son «comportement intolérable», avait été condamné à la prison à vie. «Il a été totalement acquitté» par un tribunal de la ville de Multan, dans l’est du pays, a indiqué son avocat Sardar Mehboob, sans donner plus de détails. L’ordonnance du tribunal n’a pas encore été rendue publique.

L’assassinat de la jeune femme avait provoqué une onde de choc au Pakistan, où des centaines de femmes sont tuées chaque année par des proches sous prétexte qu’elles auraient sali l’honneur familial.

Depuis une récente modification de la loi pakistanaise, les parents d’une victime d’un crime d’honneur ne peuvent plus pardonner à son assassin, souvent un membre de la famille, ce qui jusqu’alors permettait de soustraire ce dernier à l’action de la justice. Mais le juge en charge du dossier peut toujours choisir de ne pas retenir la notion d’honneur parmi les chefs d’accusation, auquel cas le meurtrier peut toujours demander l’absolution.

The brother of Pakistani social media influencer Qandeel Baloch has just been been acquitted of murder after his parents pardoned him under Islamic law, the family lawyer said.



Waseem Azeem was arrested in 2016 when he confessed to killing her for pics she posted online. pic.twitter.com/QMpk5WxuEn