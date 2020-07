Un armistice bien différent au nord et au sud

À Pyongyang, capitale de la Corée du Nord, Kim Jong-un a distribué des pistolets commémoratifs à des dizaines de généraux et d'officiers qui lui ont prêté allégeance, ont annoncé les médias d'État. Sur les photos, les officiers apparaissent en rangs serrés et sans masque, malgré le signalement au cours du week-end du premier cas de Covid-19 en Corée du Nord. Le pays reclus avait assuré pendant des mois avoir réussi à se tenir à l'écart de la pandémie.

À Séoul, capitale de la Corée du Sud, des dizaines de vétérans, portant un masque et gardant une distanciation sociale, ont participé à une cérémonie rendant hommage à leurs efforts, intitulée «Jours de Gloire». Un écran projetait des reconstitutions du conflit, entrecoupées d'interviews de vétérans étrangers et de messages de soutiens d'actuels chefs d'État ayant soutenu le Sud pendant le conflit, dont le président américain Donald Trump et le président français Emmanuel Macron.

Déclenchée le 25 juin 1950 lorsque le Nord, communiste, a envahi le Sud, soutenu par les États-Unis, la guerre avait fait plusieurs millions de morts. Le grand-père de Kim Jong-un et leader nord-coréen à l'époque, Kim Il-sung, souhaitait alors réunifier par la force la péninsule divisée par l'Union soviétique et les États-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Les forces du Nord étaient soutenues par la Chine et l'URSS contre les forces du Sud et une coalition de l'ONU menée par les États-Unis. Le cessez-le-feu fut proclamé le 27 juillet 1953 mais n'a jamais été suivi d'un véritable traité de paix. Le cessez-le-feu avait marqué le début de la séparation entre les deux pays et celle de millions de familles de part et d'autre de la Zone Démilitarisée

À Pyongyang, la guerre de Corée, aussi appelée «Glorieuse Guerre de Libération de la Patrie», y est vue comme une victoire. Depuis la Corée du Nord assemble un arsenal nucléaire, nécessaire selon elle pour dissuader une invasion américaine, mais qui a entraîné une vague de sanctions internationales à son encontre.

(L'essentiel/afp)