Un risque de «bain de sang», selon Moscou

Le renforcement annoncé par Washington des capacités défensives de Kiev pourrait «faire de nouvelles victimes» et provoquer un «bain de sang» dans l'est de l'Ukraine, a affirmé samedi Moscou.

«Aujourd'hui, les Etats-Unis entraînent (les autorités ukrainiennes) vers un nouveau bain de sang», déclare dans un communiqué le vice-ministre des Affaires étrangères Sergei Ryabkov. «Les armes américaines peuvent provoquer de nouvelles victimes chez notre voisin».

Plus de 10 000 morts

Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont de leur côté appelé samedi la Russie et l'Ukraine, face à l'accroissement «récent et inacceptable des violations du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine», à «prendre leurs responsabilités» et «mettre en oeuvre le plus tôt possible» les accords de Minsk, selon un communiqué diffusé par l'Elysée.

L'Union européenne a prolongé cette semaine, pour six mois, de lourdes sanctions économiques décrétées contre la Russie pour son implication présumée dans le conflit qui déchire l'est de l'Ukraine depuis plus de trois ans et demi. Elles avaient été décidées à l'été 2014, au plus fort de la crise ukrainienne, quelques mois après l'annexion de la Crimée par la Russie, suivie par l'offensive de rebelles prorusses dans l'est de l'Ukraine.

Le conflit, qui a récemment connu un regain de violences, a fait plus de 10.000 morts. Kiev et les Occidentaux accusent la Russie de soutenir les rebelles séparatistes, notamment en leur fournissant des armes, ce que Moscou dément catégoriquement.

(L'essentiel/ AFP)