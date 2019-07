Un journal diffuse des autocollants anti-​​gays

Les droits LGBT sont devenus l'objet d'un débat intense dans ce pays majoritairement catholique à l'approche d'élections parlementaires prévues à l'automne.

Le chef du parti au pouvoir Droit et Justice (PiS) Jaroslaw Kaczynski, qui a qualifié la communauté LGBT de «menace» pour le pays lors des élections européennes de mai, a fait de cette question l'une des priorités dans la campagne de son parti, en écho à des déclarations répétées de l'Eglise catholique polonaise.

Gazeta Polska’s ”LGBT-Free zone” stickers are a shame & highlight the rise of homophobic hate speech in some EU countries.



Let’s set the record straight: the EU is about tolerance & the freedom to love who you want to!



We took the liberty to make our own sticker! ???????? pic.twitter.com/R1XRFvxDOR