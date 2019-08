«Jihadi Jack» a été déchu de sa nationalité

Jack L., surnommé «Jihadi Jack» après avoir rejoint le groupe Etat islamique en Syrie en 2014, s'est dit «pas surpris» d'avoir été déchu de sa nationalité britannique, dans une interview à la chaîne de télévision ITV diffusée lundi.

«Je ne suis pas surpris, j'attendais quelque chose comme ça», a-t-il dit à ITV, interrogé dans le nord de la Syrie, où il est détenu par les forces kurdes qui l'ont capturé en 2017. «Etre déchu ou pas de la nationalité britannique, ça revient au même à la fin».

Espoir tourné vers Ottawa

Jack L., 24 ans, qui avait la double nationalité britanno-canadienne, relève désormais du gouvernement canadien. Ce dernier s'est déclaré très déçu dimanche de la décision de Londres, y voyant selon un porte-parole du ministère canadien de la Sécurité publique une «mesure unilatérale pour se décharger de ses responsabilités». Sur ITV, Jack L. a affirmé espérer que le Canada le prenne à présent en charge: «J'espère que le Canada va se charger de moi à partir de maintenant. Je pourrais aller là-bas, en prison bien sûr».

Mais Ottawa a immédiatement coupé court à cet espoir de rapatriement rapide. «En ce qui concerne les citoyens canadiens détenus en Syrie, il n'existe aucune obligation légale de faciliter leur retour. Nous n'exposerons pas les agents consulaires à des risques dans cette région dangereuse», a averti lundi sur Twitter le ministre canadien de la Sécurité publique Ralph Goodale.

