Des fusils et des pistolets derrière elle en visio

Une élue républicaine du Congrès américain connue pour sa farouche défense du droit à porter des armes est apparue jeudi, avec, derrière elle, trois fusils et un pistolet, lors de la réunion en ligne d'une commission parlementaire d'ordinaire plus ronronnante.

Siégeant à la Chambre des représentants depuis janvier, Lauren Boebert, 34 ans, s'est déjà faite connaître en affirmant qu'elle comptait garder son arme de poing au Congrès, puis en protestant contre l'installation de détecteurs à métaux à l'entrée de l'hémicycle, après l'assaut meurtrier du Capitole.

Cette fervente partisane de Donald Trump voulait dénoncer jeudi, une règle de la commission sur les Ressources naturelles interdisant les armes dans sa salle de réunion, à Washington.

«Cette règle est absurde», a lancé l'élue depuis sa circonscription du Colorado, lors d'une réunion sur Zoom. «C'est une violation flagrante de nos droits constitutionnels», a-t-elle martelé, ses armes exposées derrière elle sur une étagère. Une règle «nécessaire», a rétorqué un élu démocrate, Jared Huffman, en la citant en exemple. «Si quelqu'un veut avoir un autel en l'honneur de son fétichisme des armes en fond Zoom dans sa vie privée, il peut le faire», a-t-il poursuivi.

