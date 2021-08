L'explosion de Leverkusen a fait une sixième victime, a annoncé mercredi le Parquet de Cologne. Un employé de ce site est toujours porté disparu même s'il n'y a plus d'espoir de le retrouver vivant, ont précisé ces derniers jours des responsables de l'entreprise.

Une semaine après cet incident, qui a également fait 31 blessés et dont la détonation avait été entendue jusqu'à quarante kilomètres à la ronde et avait provoqué un immense panache de fumée noire, les investigations se poursuivent pour en connaître la cause.

Cette explosion s'est produite dans la zone industrielle du Chempark de Leverkusen qui accueille de nombres usines chimiques. Des réservoirs contenant des solvants chlorés avaient pris feu dans le centre de traitement des déchets de l'entreprise Currenta. D'importantes particules sont ensuite retombées dans les environs après le souffle.

Mesures de précaution

Vendredi, les autorités locales s'étaient cependant voulues rassurantes après les premières analyses des particules chimiques dispersées dans l'environnement, notamment les taux de dioxine et de PCB dont les taux étaient jugés «non critiques».

En attendant de nouvelles analyses, elles avaient conseillé à la population de cette ville d'environ 165 000 habitants de continuer à observer des mesures de précautions: ne pas consommer fruits et légumes du jardin, éviter que les enfants entrent en contact avec ces particules, notamment dans les aires de jeux de la ville.

