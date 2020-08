Les médecins refusent de transférer Navalny

Les médecins soignant le principal opposant russe, Alexeï Navalny, placé en réanimation après un empoisonnement présumé, refusent de le transférer à l'étranger en raison d'un état "instable", ont indiqué vendredi ses proches qui dénoncent une décision qui «menace sa vie».

Vendredi matin, un avion médicalisé a quitté l'Allemagne pour aller récupérer Alexeï Navalny dans son hôpital en Sibérie occidentale, où l'opposant russe se trouve en réanimation, victime selon son entourage d'un «empoisonnement intentionnel». L'avion a quitté Nuremberg (sud de l'Allemagne) à 3h11 locales, selon le quotidien Bild.

«Mortellement dangereux de le laisser à l'hôpital»

Le président de l'ONG allemande Cinema for Peace, Jaka Bizilj, avait précédemment assuré à l'AFP que l'hôpital berlinois de la Charité était prêt à accueillir Alexeï Navalny. Cette ONG avait déjà réalisé une opération similaire avec un membre du groupe d'opposants Pussy Riot en 2018.

«Le médecin-en-chef a annoncé que Navalny n'est pas transportable. Son état est instable», a indiqué la porte-parole de l'opposant Kira Iarmych sur Twitter, estimant qu'il serait «mortellement dangereux de le laisser à l'hôpital non équipé à Omsk avec un diagnostic toujours pas fait».

Préoccupations

Le bras droit de l'opposant, Léonid Volkov, a pour sa part dénoncé une «décision politique et non pas médicale». «Ils attendent que les toxines sortent et cessent d'être détectées dans le corps. Il n'y a ni diagnostic, ni analyse. La vie d'Alexeï est en grand danger», a-t-il écrit sur Twitter.

La France et l'Allemagne avaient offert la veille «toute aide médicale», le président français Emmanuel Macron, «extrêmement préoccupé», et la chancelière allemande Angela Merkel, «bouleversée», demandant respectivement «clarté» et «transparence» sur son état. Londres s'est dit «profondément préoccupé» par cette affaire, et l'UE a estimé que «les responsables» devraient «rendre des comptes».

Cet opposant de 44 ans se rendait de Tomsk à Moscou quand l'appareil dans lequel il se trouvait a dû faire un atterrissage d'urgence à Omsk, pour qu'il soit hospitalisé et relié à un respirateur artificiel. La porte-parole de l'opposant, Kira Iarmych, qui voyageait avec lui, a dit jeudi à la radio Echo de Moscou être persuadée que l'opposant avait été victime d'un «empoisonnement intentionnel».

(L'essentiel/afp)