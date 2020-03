Il meurt après avoir avalé du nettoyant pour aquarium

Un homme est décédé lundi, en Arizona, après avoir avalé un nettoyant pour aquarium, contenant du phosphate de chloroquine, ce médicament présenté comme le remède contre le Covid-19.

«J'ai vu ce pot sur l'étagère et j'ai pensé: "Ce n'est pas ce dont ils parlent à la télé". Sa femme qui a également avalé une cuillère du nettoyant a survécu et se trouve à l'hôpital. Le couple a été saisi de nausées et de vomissements, relate CNews.

Woman in ICU: "Trump kept saying it was basically pretty much a cure."

NBC: "What would be your message to the American public?"

Woman: "Oh my God. Don't take anything. Don't believe anything. Don’t believe anything that the President says & his people...call your doctor." https://t.co/C8EiTQQ3r1 pic.twitter.com/UAOXBNsS4t