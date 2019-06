Un Américain se tranche la gorge durant son procès

Trail attempted to slash the side of his neck just after a Spencer, Iowa, motel clerk testified that he and Bailey Boswell spent three days there starting on Thanksgiving Day 2017, about a week after Sydney Loofe went missing pic.twitter.com/Rc5DVkmUd0

Aubrey Trail, 52 ans, est accusé d'avoir étouffé et démembré une jeune femme avec l'aide de sa compagne Bailey Boswell, qui doit être jugée à l'automne. Les deux encourent la peine capitale.

Au cinquième jour de son procès devant un tribunal du comté de Saline, il s'est levé en hurlant «Bailey est innocente et je vous maudis», avant de se planter un objet dans la gorge, ont rapporté des journalistes présents à l'audience. Selon des images diffusées par les télévisions locales, il a été transporté inconscient sur un brancard. Son état n'était pas connu en milieu d'après-midi.

This is when the deputy subdued Aubrey Trail after he slashed his throat. This happened in front of the jury, judge, and Sydney Loofe's family. He was taken to the hospital.