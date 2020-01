Les Canadiens se rebiffent contre Meghan et Harry

Alors que le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, avait rassuré la famille royale britannique, promettant que le Canada prendrait en charge la sécurité du couple, Meghan et Harry ont décidé de s'expatrier une partie de l'année de l'autre côté de l'Atlantique, ces dernières semaines.

Bien qu'accueillants, les citoyens ne veulent pas devoir payer pour le couple. Pour l'heure, plus de 80 000 Canadiens ont signé une pétition pour ne pas prendre en charge les coûts de protection du prince Harry et Meghan Markle. En effet, assurer les arrières du couple royal reviendrait à environ 1,9 million d'euros par an au Canada, selon plusieurs médias.

Les citoyens sont ravis par la venue du duc et de la duchesse de Sussex dans le pays, précise la pétition, du moment qu'ils «paient eux-mêmes leurs factures». Le prince Harry et Meghan Markle ont exprimé leur volonté de prendre leur distance avec la famille royale et devenir financièrement indépendants. «Une véritable indépendance financière ne peut être atteinte si les contribuables canadiens continuent à payer les factures», assure le directeur fédéral de la FCT, la Fédération des contribuables canadiens, Aaron Wudrick.

