Alec Baldwin «dévasté» après son tir fatal

La star américaine Alec Baldwin s'est dit vendredi «dévasté» d'avoir tué la veille, vraisemblablement de manière accidentelle, une directrice de la photographie sur le tournage d'un western dans l'État américain du Nouveau-Mexique, un événement aussi tragique que rarissime dans le cinéma.

«Les mots me manquent pour exprimer ma stupeur et ma tristesse après l'accident tragique qui a tué Halyna Hutchins», a écrit le comédien sur Twitter, qui a actionné jeudi une arme à feu utilisée sur le tournage du film «Rust», touchant la directrice de la photographie, qui est ensuite décédée de ses blessures, ainsi que le réalisateur Joel Souza.

«Je coopère pleinement avec l'enquête policière quant à la façon dont cette tragédie a pu avoir lieu et je suis en contact avec (le) mari (d'Halyna Hutchins) pour lui offrir mon soutien ainsi qu'à sa famille», ajoute l'acteur. Halyna Hutchins, 42 ans, a été évacuée jeudi en hélicoptère vers un hôpital voisin, où elle a été déclarée morte par les médecins.

