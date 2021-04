Une cité perdue découverte près de Louxor

Zahi Hawass Unearthed the Lost City of “Aten” https://t.co/io30h4CbDb #Egypt #Archaeology #Egyptology more exclusive footage to be posted later @indyfromspace @yukinegy pic.twitter.com/gxbwBigxiu

«La mission archéologique (...) a découvert une ville ensevelie (...) qui date du règne du roi Amenhotep III et qui a continué d'être utilisée par le roi Toutankhâmon, soit il y a 3 000 ans», affirme le communiqué.

A major city has been discovered by an Egyptian mission under the direction of Dr Zahi Hawass. Operating during the height of the 18th Dynasty, it is the largest known settlement complex on Luxor's West Bank, incorporating metal, glass, jewellery, and food production.