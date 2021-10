Quatre migrants noyés et 13 autres interceptés

«Le Groupement territorial des garde-côtes d'Alger et un hélicoptère de recherche et de sauvetage des Forces navales ont procédé, samedi 16 octobre 2021, au sauvetage de 13 immigrants clandestins et au repêchage de quatre corps d'autres immigrants noyés suite au chavirement de leur embarcation à 16 milles nautiques (environ 29 km) au nord de la ville d'Alger», précise un communiqué du ministère de la Défense.

Le communiqué ne précise pas la nationalité des victimes. Mais le plus souvent, il s'agit d'Algériens. En dépit des naufrages et des risques mortels de la traversée de la Méditerranée, les «harraga» algériens sont de plus en plus nombreux à prendre la mer, en direction habituellement des côtes espagnoles.

8 000 interceptions

Le mot «harraga» (littéralement «les brûleurs») se réfère au fait que les jeunes clandestins mettent souvent le feu à leurs documents d'identité pour les détruire en arrivant à destination, afin d'éviter d'être rapatriés en Algérie. Selon les chiffres publiés par le ministère algérien de la Défense, 4 704 harraga ont été interceptés depuis le début de l'année dont plus de la moitié durant le mois de septembre.

La recrudescence des départs de migrants a été accentuée par la pandémie de Covid-19. Plus de 8 000 interceptions ont été effectuées par les gardes-côtes algériens en 2020. L'Algérie a voté en 2009 une loi visant à «combattre l'émigration clandestine» qui prévoit des peines allant jusqu'à six mois d'emprisonnement pour les contrevenants, mais cela n'a pas eu d'effet dissuasif sur les départs.

