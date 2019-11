Elle oublie de refermer sa vitre, et c'est le chaos

«Je n'ai jamais autant ri de toute ma vie. C'était une de ces choses qui arrivent par hasard, une seule fois dans une existence.» Natasha Ryce se souviendra longtemps de cette journée passée dans la ferme de ses parents, dimanche à Hemingway (Caroline du Sud). À un moment donné, la fille de l'Américaine de 51 ans s'est dirigée vers la voiture pour récupérer la selle de son cheval. Elle s'est alors rendu compte que sa mère avait laissé une fenêtre du véhicule ouverte. Ce qu'elle a trouvé à l'intérieur restera certainement gravé dans les annales d'internet.

En s'approchant de la voiture, Jess a découvert un nombre indéterminé de chats complètement survoltés, qui sautaient partout à la manière d'un dessin animé. À l'intérieur, «il y avait du popcorn, des chips, et des habits d'équitation alors j'imagine que les chats ont senti tout ça», explique Natasha à BuzzFeed.

Son smartphone en main, sa fille a eu le réflexe de filmer la scène: «Quand je les ai tous vus à l'intérieur, ils se sont tous redressés et m'ont regardée. Et quand je me suis approchée de la portière, ils sont complètement partis en vrille», raconte la jeune fille. Sa vidéo de «chats popcorn» a été vue plus de 8 millions de fois sur TikTok. Un succès qui dépasse complètement les deux Américaines: «Tous ces gens qui commentent et qui likent, c'est fou. On poste tous des choses sur notre vie quotidienne mais on ne s'attend pas à ce que ça devienne viral», s'émerveille Natasha.

(L'essentiel/joc)