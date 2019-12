Mike Horn et Børge Ousland enfin sauvés

Le sauvetage des deux aventuriers a été annoncé ce dimanche matin sur Instagram. Mike Horn et Børge Ousland ont rejoint sains et saufs le Lance, le bateau envoyé pour les secourir. «Il est temps de laisser à nos deux héros un repos bien mérité et se remettre de l'exploit incroyable qu'ils viennent de réaliser!»

Mike Horn et Børge Ousland s'étaient lancés dans la traversée de l'océan Arctique à skis deux mois plus tôt. La semaine dernière, les deux aventuriers, amaigris et souffrant de graves gelures, ont demandé à leurs proches de mettre en place un plan d'urgence, afin de les rapatrier.

(L'essentiel)