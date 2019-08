Maskan Mehr, une ville fantôme à l'abandon

On dirait qu'elles sont sorties de terre dans le désert. Elles, ce sont ces tours à une cinquantaine de kilomètres de Téhéran, la capitale iranienne. On n'y trouve ni arbre, ni voiture, ni bus, ni parc, ni aire de jeu et pas une âme à l'horizon. Mais que s'est-il passé?

Cela fait maintenant de nombreuses années que le projet Maskan Mehr est en phase de construction, bien plus longtemps qu'initialement prévu. Dès 2014, le journal The Guardian relatait le fait que le jadis prestigieux projet avait été avorté. Aujourd'hui, cinq ans plus tard, rien n'a changé.

Une phase de construction interminable

À l'origine, on devait y créer une ville avec toutes les commodités, à savoir un réseau de transports publics, des hôpitaux, des écoles et des parcs. Dans la partie construite, on trouve 20 000 logements, 48 écoles, huit salles de sport, 14 mosquées, cinq hôpitaux, sept centres culturels et un parc.

Mais ce n'est pas tout. D'après le descriptif du site internet de l'entrepreneur en bâtiment Kuzu, 37 000 nouveaux logements y seraient en construction depuis 2013. Ceux-ci ne sont pas visibles sur les photos actuelles.

Du travail bâclé

Mais où est le problème? Il se situe au niveau des travaux de construction bâclés et aux infrastructures extérieures. Dès la première phase de construction, on savait qu'une partie des bâtiments planifiés n'auraient pas accès à l'eau chaude, au chauffage et au système d'assainissement des eaux usées.

Mais ce n'est pas tout. L'Iran fait face à une inflation élevée et une économie en berne. Le projet a donc officiellement été arrêté. Interrogé par le magazine en ligne «MessyNessy», le photographe Manolo Espaliú, qui a réalisé un documentaire sur le projet Maskan Mehr, s'est exprimé à ce sujet, ainsi que sur d'autres projets similaires.

Quelle est la prochaine étape?

«Ces dernières années, des dizaines de projets de ce genre ont été démarré. On y a investi des milliards pour construire 17 nouvelles villes avec 1,5 million de logements, l'objectif principal étant, ce qui est également le cas pour Maskan Mehr, une meilleure répartition de la population. La qualité de vie dans les grandes villes comme Téhéran baisse en raison de problèmes de circulation, de pollution de l'air et d'augmentation du prix des loyers», apprend t-on.

Dans un premier temps, il ne se passera rien, ni pour Maskan Mehr, ni pour les autres projets abandonnés. D'après Manolo Espaliú, il est toutefois plausible que les travaux de construction reprennent une fois que l'économie iranienne se sera redressée.

(L'essentiel/age)