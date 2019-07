Un immeuble s'effondre en raison des fortes pluies

En Inde, un bâtiment de plusieurs étages s'est effondré dimanche après plusieurs jours de pluie dans la région montagneuse d'Himachal Pradesh, dans le nord du pays (notre photo AFP), prisée des touristes en cette saison pour sa fraîcheur.

14 personnes, dont 13 soldats, sont mortes ensevelies d'après le gouvernement local. Des sauveteurs et des engins de chantier s'activaient dans les décombres pour essayer de retrouver des survivants. Un soldat sorti vivant des débris a raconté qu'ils s'étaient rassemblés pour une fête dans le restaurant «mais soudain le bâtiment a tremblé et s'est effondré».

#Solan Building Collapse:



# 17 Army personnel and 9 civilians have been rescued so far.



# 2 Army jawans and 1civilian are dead.



#11 Army personnel are still feared trapped.



# Rescue operation is on in the night.@adgpi @NDRFHQ @jairamthakurbjp @indiatvnews pic.twitter.com/d0sFbaYeEC