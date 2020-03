Les Américains misent de plus en plus sur l'électrique

Les constructeurs américains ont également fini par reconnaître les signes des temps. Le pionnier californien de l'électrique Tesla, est depuis longtemps dans la course. Chevrolet aussi a été présent très tôt dans la mobilité électrique. De plus, le constructeur américain vient de lancer sur le marché chinois le Menlo EV, un SUV électrique très intéressant. Ford a aussi présenté un produit étonnant avec la Mustang Mach-E, mais d'ici à ce que celle-ci soit disponible chez les concessionnaires, il va falloir patienter encore un peu.

Et voici que General Motors (GM), géant de l'automobile avec des marques comme Chevrolet, Cadillac, GMC, Buick et Wuling, présente une plateforme modulaire électrique sur laquelle pourront être montés de nouveaux modèles, électriques aussi, toutes marques et tous segments confondus. «Notre équipe s'est lancé le défi de transformer le développement de produits chez GM et de positionner notre entreprise pour un avenir 100% électrique», a déclaré la directrice de GM, Mary Barra. Pour ce faire, ils ont «élaboré une stratégie multimarque et multisegment avec des économies d'échelle pour les véhicules électriques». La flexibilité serait encore plus grande que sur le marché des poids lourds, parce que la nouvelle plateforme est nettement moins complexe.

Une batterie propre à l'entreprise

La pièce maîtresse est un système d'entraînement modulaire, ainsi qu'une plateforme flexible, tous deux destinés à être utilisés pour les véhicules électriques de troisième génération, équipés de batteries Ultium, développées par GM. Selon les propres déclarations du constructeur, cela lui permet de toucher presque tous les segments de clientèle: des petites citadines bon marché aux utilitaires ou sportives à hautes performances en passant par les produits haut de gamme et les gros SUV. «Des milliers d'experts, d'ingénieurs et de designers chez GM œuvrent à la réalisation d'une innovation historique de la société», a souligné Mark Reuss, président de GM. «Ils sont sur le point de réaliser un marché de l'électrique rentable, capable de répondre aux besoins de millions de clients», a t-il ajouté.

La nouvelle batterie Ultium développée à l'interne par GM, possède de grandes «cellules poches» fournies par LG Chem, permettant un empilage aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale dans le pack de batteries. C'est ce qui rend Ultium unique, selon le constructeur. «Cela permet aux ingénieurs d'optimiser le stockage de l'énergie et l'agencement du design de chaque véhicule», comme l'explique le géant de Detroit. La capacité des batteries varie de 50 à 200 kWh pour une autonomie de 640 km et plus, et permet un passage de 0 à 100 km/h en 3 secondes. Les moteurs GM seront disponibles avec traction avant, arrière, 4x4 et 4x4 à haute performance. Le segment des voitures de tourisme sera majoritairement doté d'un bloc-batterie de 400 volts avec une capacité de recharge rapide allant jusqu'à 200 kW, alors que les poids lourds auront des blocs-batteries de 800 volts avec une capacité de recharge rapide de 350 kW.

Boom de l'électrique aux États-Unis

Dès cette année, Chevrolet, Cadillac, GMC et Buick vont lancer de nouveaux véhicules électriques sur le marché américain. Le prochain modèle à sortir est une nouvelle version du Bolt EV, qui vient d'arriver chez les concessionnaires. Il sera suivi par le Bolt EUV, dont le lancement est prévu pour l'été 2021. Il sera le premier véhicule ne faisant pas partie de la marque Cadillac à être équipé de la technologie «Super Cruise», pour «une véritable conduite autonome sur autoroute», comme le souligne GM. Le géant de Detroit l'utilisera dans 22 véhicules d'ici à 2023, dont 10 d'ici à l'an prochain.

Dévoilé à San Francisco en janvier dernier, le concept Cruise Origin, navette à motorisation électrique 100% autonome, était le premier modèle présenté par GM de la plateforme de véhicules électriques de troisième génération avec des batteries Ultium. En avril suivra la Cadillac Lyriq. La présentation du GMC Hummer propulsé par les batteries Ultium aura, quant à elle, lieu le 20 mai. Sa production devrait démarrer à l'automne 2021 sur la chaîne de montage de Detroit-Hamtramck, la première usine de montage de GM exclusivement consacrée à la fabrication de véhicules électriques.

(L'essentiel)