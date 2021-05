Ce coiffeur de Central Park fait sensation

Peu après le début de la pandémie, à New York, au printemps dernier, Herman James a emballé ses ciseaux et est parti direction Central Park. Il allait se réinventer comme le coiffeur attitré du plus célèbre des parcs new-yorkais. Un an après, les affaires marchent bien pour cet homme de 33 ans, dernière attraction en date de ce poumon vert.

Tous les jours où la météo le permet, il fait 45 minutes de métro de son domicile à Brooklyn jusqu'à l'entrée du parc, côté Upper West Side. Et sort de sa valise à roulettes: ciseaux, tondeuse à cheveux et miroir, qu'il fixe à des crochets sur la tonnelle.

«Pour remonter le moral»

Il aligne par terre les produits capillaires, pose une blouse sur la chaise et déroule une affiche annonçant: «Coiffeur de Central Park: coupes gratuites». La plupart des gens - surtout des hommes, mais aussi des femmes, à condition qu'elles ne demandent «rien de compliqué» - lui donnent le prix moyen pour une coupe à New York, 20 à 30 dollars. Mais les donations vont de un à 200 dollars.

Herman James a commencé à offrir des coupes dans le parc en mai 2020, lorsque les coiffeurs avaient été obligés de fermer en raison de la pandémie. «J'ai juste décidé de prendre l'initiative», raconte-t-il à l'AFP. Il espérait contribuer à remonter le moral des New-Yorkais, et que ces derniers, reconnaissants, le rémunéreraient.

«Beaucoup moins risqué que d'être en intérieur»

«J'ai pris une chaise, mon matériel, et je les ai mis en évidence pour voir comment les gens réagiraient. Après 10 minutes, un type est venu et s'est assis». «Quand les gens ont vu qu'il se faisait coiffer, ils ont commencé à graviter autour de moi. Ca faisait 90 jours que la pandémie avait commencé, les gens avaient un besoin urgent» de se faire couper les cheveux.

Au plus fort de la pandémie, il faisait 20 à 25 coupes par jour. Maintenant, il en réalise entre 10 et 15. Herman James accepte les réservations via une application sur smartphone, «Schedulicity», et promeneurs ou joggeurs s'arrêtent au débotté. «Et c'est beaucoup moins risqué que d'être en intérieur - l'air frais peut circuler».

TRAVELING BARBER: Herman James set up shop, well, a chair, in Central Park back in May to give haircuts for free. He says he understands the impact a haircut has on a person's work ethic, self-confidence, and mental state. He only accepts donations. #8NN pic.twitter.com/rqL4YfGbsS — 8 News NOW (@8NewsNow) December 1, 2020

Et ce salon en plein air permet d'éviter tous les coûts inhérents à un salon en dur, à commencer par le loyer, «une vraie bénédiction», dit M. James. Principal inconvénient: les intempéries. La météo dicte les horaires de travail, et les coupes cessent l'hiver. Et sa chaise pliante ne peut être élevée ou abaissée, entraînant des douleurs au dos lorsqu'il coiffe des enfants.

Pas de prise pour brancher un sèche-cheveux non plus, mais le soleil et la brise du parc «font du bon boulot», dit-il. Que fait-il des cheveux coupés? «Un client m'a donné une pelle et une balayette. Je ramasse et je jette à la poubelle».

Malgré la réouverture des coiffeurs et la levée mercredi prochain de la plupart des restrictions à New York, il ne compte pas retourner travailler dans un salon traditionnel.

(L'essentiel/afp)