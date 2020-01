Séisme de magnitude 5,3 dans le sud du Mexique

Un tremblement de terre de magnitude 5,3 s'est produit jeudi dans l'État mexicain d'Oaxaca (sud), où il a fait des dégâts. L'épicentre de la secousse a été localisé au sud de la ville d'Ixtepec, a rapporté le Service national de sismologie. Selon une source de la protection civile, plusieurs maisons ont été endommagées dans deux localités.

L'État d'Oaxaca a été frappé le 7 septembre 2017 par un tremblement de terre de magnitude 8,2 qui a fait des dégâts dans plusieurs villes.

Quelques jours plus tard, le 19 septembre 2017, un séisme de magnitude 7,1 a touché plusieurs Etats du centre du pays et en particulier la ville de Mexico, faisant 369 morts.

Seismic Record of the Magnitude 5.2 and 4.9 Earthquake in Oaxaca, Mexico.

