L'UE va débloquer 325 millions d'euros pour les réfugiés en Turquie. Financé depuis cinq ans par l'UE, un «programme d'urgence» permet à plus de 1,5 million de réfugiés vivant en Turquie de bénéficier d'une aide mensuelle pour leurs besoins essentiels. Le montant de l'aide est de 155 livres turques (10 euros) par mois par personne, complétée, en fonction de la taille de la famille bénéficiaire, par des bonus trimestriels.

«Cette aide est précieuse pour des centaines de milliers de familles, dont beaucoup ont été touchées durement par la pandémie de coronavirus», a déclaré le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic, en visite à Ankara jeudi, selon un communiqué.

Le déblocage de ces fonds permet l'extension du programme d'aide jusqu'en 2023. Cette somme fait partie de l'enveloppe de 3 milliards d'euros en faveur des réfugiés en Turquie annoncée à l'issue du Conseil européen en juin dernier. 535 millions d'euros avaient déjà été débloqués pour poursuivre les actions de l'UE en Turquie au cours de l'année 2021.

Deux tranches de 3 milliards d'euros

Le programme d'aide est mis en place en coopération avec la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) et le Croissant-Rouge turc. «Ce soutien permettra aux familles d'avoir un toit pour leurs enfants, de se nourrir et de les aider à traverser des moments difficiles», a déclaré Kerem Kinik, président du Croissant-Rouge turc.

La Turquie accueille plus de quatre millions de réfugiés, en majorité des Syriens. En mars 2016, l'UE et la Turquie avaient signé un accord controversé pour stopper l'afflux de migrants vers l'UE prévoyant le renvoi des îles grecques vers la Turquie des «migrants irréguliers». Les Européens s'étaient engagés en échange à «réinstaller» dans l'UE des Syriens restés dans les camps de réfugiés en Turquie, et à verser deux tranches de 3 milliards d'euros pour aider la Turquie dans l'accueil des réfugiés.

