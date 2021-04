Elle suit son ex-​​copine avant de l'abattre en rue

Une mère de deux enfants a été abattue à bout portant, mercredi à New York, dans une rue de Brooklyn. Nichelle Thomas, 52 ans, se rendait tranquillement dans un magasin du quartier de Park Slope quand Latisha Bell, 38 ans, s’est précipitée sur elle pour l’exécuter d’une balle dans la tête. La trentenaire avait discrètement suivi sa victime, qui n’a rien vu venir. Elle a succombé à ses blessures à l’hôpital.

Le meurtre, survenu dans un quartier calme, a été immortalisé par une caméra de surveillance. «Il y avait beaucoup de monde dans le magasin et nous avons pensé à un pétard ou quelque chose comme ça, puis nous avons vu la dame s’effondrer. (…) Quand je suis sorti, j’ai vu le sang couler de sa tête. Je connais cette personne, elle était très gentille», explique un employé au New York Daily News. Les tentatives de réanimation ont été vaines.

Selon une voisine, les deux femmes vivaient une «relation toxique» depuis plusieurs années. «Elles se disputaient tout le temps. Elles ont eu une grosse dispute il y a trois ans et elle est partie», raconte-t-elle. Latisha Bell s’est rendue aux autorités quelques heures après le drame. Elle a été mise en examen pour meurtre et possession criminelle d’une arme, mais son mobile reste à établir, rapporte le New York Post.

(L'essentiel/joc)