Séisme de 6,6 dans le sud des Philippines

Un séisme de magnitude 6,6 a frappé mardi l'île de Mindanao, dans une zone du sud des Philippines déjà ébranlée récemment par un tremblement de terre, selon les autorités locales qui font état d'un nombre non confirmé de blessés. Des habitants terrifiés se sont précipités dans les rues à la suite de la secousse qui a fait trembler des immeubles.

L'épicentre se trouvait dans le même secteur que celui d'un séisme mesuré à 6,4 qui a fait au moins cinq morts il y a moins de deux semaines, selon l'Institut américain de géophysique (USGS), qui a précisé qu'il n'y avait pas de risque de tsunami. L'USGS avait donné dans un premier temps une magnitude de 6,8.

«Notre salle municipale a été détruite», a déclaré à l'AFP Reuel Limbungan, maire de Tulunan, localité proche de l'épicentre. «Nous recevons des informations sur le fait que des personnes ont été blessées, mais elles doivent encore être confirmées.»

Les Philippines se trouvent sur la «ceinture de feu» du Pacifique, où la collision de plaques tectoniques provoque de fréquents tremblements de terre et une importante activité volcanique. Le séisme le plus meurtrier dans l'archipel depuis que les magnitudes sont mesurées a eu lieu en 1976, tuant des milliers de personnes, jusqu'à 8000 selon certaines estimations.

