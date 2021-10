Seize morts dans le crash d'un avion de parachutistes

«Sept personnes ont été secourues, 16 ont été retrouvées sans signe de vie», a indiqué le ministère sur Telegram, après le crash d'un avion transportant des parachutistes civils dimanche matin dans la république du Tatarstan. Vingt-trois personnes avaient pris place à bord de l'avion, qui s'est écrasé à 09h23.

Sept personnes ont été secourues. Il n'y a «aucun signe de vie» pour les 16 autres passagers, a précisé un représentant du ministère à l'agence RIA Novosti. L'appareil, de type L-410, était brisé en deux, selon des images transmises par le ministère. Les sept survivants ont été hospitalisés et l'un d'eux se trouve «dans un état grave», selon RIA Novosti.

BREAKING: At least 16 people feared dead in plane crash in central Russia’s Tatarstan region, @AFP. The plane was reportedly carrying skydivers.

