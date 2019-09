L'hymne de campagne de Trudeau moqué

«Enlève une main hautePour tout mainEnlève une main hauteOsé toiOn peut être avenir aujourd'huiSi tu restes avec moiEnlève une main hauteOn en arriveEnlever une main hautePour nonOn peut être avenir aujourd'huiNon rien ne m'arrête, whrââââ! [Son de dinosaure]» https://t.co/RSoJzyKi5L– Mathieu Charlebois (@OursMathieu) September 15, 2019

Le parti de Justin Trudeau va réenregistrer la chanson officielle de sa campagne électorale, moquée pour des paroles traduites en français de manière approximative, a déclaré lundi un porte-parole de la formation libérale du Premier ministre canadien.

La chanson «One Hand Up» du groupe canadien The Strumbellas, publiée sur le compte Twitter du Premier ministre sortant, a fait l'objet d'une version en français intitulée «Une main haute».

Nouvel enregistrement

Les premiers vers de la chanson, en anglais «We can hold one hand up for tomorrow, we can hold one hand up to the stars», sont devenus en français «On lève une main haute pour demain, on lève une main haute aux étoiles». Certains passages sont en outre peu intelligibles.

«Nous les remercions grandement d'avoir interprété leur musique dans nos deux langues officielles», a déclaré un porte-parole du parti libéral du Canada dans un courriel transmis à l'AFP. «Nous réalisons toutefois que le français n'est pas parfait. C'est pourquoi nous n'utiliserons plus cette version et allons la réenregistrer», a-t-il poursuivi.

«Très gênant»

Publiée samedi sur Twitter, la vidéo d'une trentaine de secondes, où l'on voit Justin Trudeau rencontrer des sympathisants, a été critiquée sur les réseaux sociaux, notamment pour la mauvaise qualité de la traduction et de l'enregistrement de la chanson.

«Je l'ai écoutée une quinzaine de fois et je n'ai pas encore compris toutes les paroles», a notamment réagi sur Twitter, Gaétan Barrette, député libéral provincial et ex-membre du gouvernement du Québec. «C'est quoi ça enlevez une main haute...? Ben c'est une très mauvaise traduction française. Très, très, très gênant», a-t-il dit.

(L'essentiel/afp)