L'Espagne vient de légaliser l'euthanasie

Après le Luxembourg, la Belgique et les Pays-bas, l'Espagne vient de dépénaliser la mort médicalement assistée ce jeudi. Le Parlement espagnol a approuvé définitivement jeudi, la légalisation de l'euthanasie. Priorité pour le gouvernement du socialiste Pedro Sánchez, cette loi, qui doit entrer en vigueur en juin, a été adoptée par la Chambre basse du Parlement, grâce notamment aux voix de la gauche et du centre, par une large majorité de 202 députés sur 350.

141 députés de droite et d'extrême droite ont voté contre, tandis que deux se sont abstenus. Avec cette loi, «nous avançons vers une société plus humaine et plus juste (...) pour les personnes qui se trouvent dans une situation de grande souffrance et pour leurs familles», a déclaré la ministre de la Santé, Carolina Darias.

«Éviter une souffrance intolérable»

Le Parlement portugais a également voté fin janvier une loi légalisant l'euthanasie, mais la Cour constitutionnelle a retoqué lundi le texte, qui va être renvoyé aux députés. En Espagne, cette loi autorise aussi bien l'euthanasie - c'est à dire lorsque le soignant provoque la mort du patient - que le suicide médicalement assisté - lorsque le patient prend lui-même la dose de produit prescrite pour se donner la mort.

Elle prévoit que toute personne ayant «une maladie grave et incurable» ou des douleurs «chroniques le plaçant dans une situation d'incapacité» puisse demander l'aide du corps médical pour mourir et s'éviter ainsi «une souffrance intolérable».

Critères remplis

Des conditions strictes encadrent toutefois la démarche: la personne, espagnole ou résidant dans le pays, doit ainsi être «capable et consciente» lorsqu'elle fait la demande, qui doit être formulée par écrit «sans pression extérieure» et renouvelée quinze jours plus tard.

Le médecin pourra toujours rejeter cette demande s'il estime que ces critères ne sont pas remplis. En outre, elle devra être approuvée par un autre médecin et recevoir le feu vert d'une commission d'évaluation.

De plus, n'importe quel professionnel de la santé pourra faire valoir «son objection de conscience», et refuser de participer à la procédure, prise en charge par le système public de santé. L'Église catholique, tout comme la droite et l'extrême droite, sont, en revanche, vent debout contre cette réforme. L'euthanasie «est toujours une forme d'homicide» et «plutôt que de défendre la vie», l'État «devient responsable de la mort infligée», a ainsi dénoncé la Conférence épiscopale espagnole.

