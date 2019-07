Le président américain Donald Trump s'est vigoureusement défendu de tout racisme, mardi, après des tweets extrêmement controversés dans lesquels il conseillait à quatre élues démocrates issues de minorités de «retourner» dans leur pays d'origine.

«Ces tweets n'étaient PAS racistes. Il n'y a pas une once de racisme en moi!», a tweeté le locataire de la Maison-Blanche, appelant les républicains à ne pas tomber dans le «piège» tendu selon lui par ses adversaires démocrates.

Those Tweets were NOT Racist. I don’t have a Racist bone in my body! The so-called vote to be taken is a Democrat con game. Republicans should not show “weakness” and fall into their trap. This should be a vote on the filthy language, statements and lies told by the Democrat.....

.....Congresswomen, who I truly believe, based on their actions, hate our Country. Get a list of the HORRIBLE things they have said. Omar is polling at 8%, Cortez at 21%. Nancy Pelosi tried to push them away, but now they are forever wedded to the Democrat Party. See you in 2020!