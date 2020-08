Pro et anti Loukachenko défilent à Minsk

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko, confronté à la plus grande vague de contestation depuis son arrivée au pouvoir en 1994, a appelé dimanche à défendre l'indépendance du pays devant une foule de soutiens à Minsk. «Chers amis, je vous ai appelés ici non pas pour que vous me défendiez, mais parce que, pour la première fois en un quart de siècle, vous pouvez défendre votre pays et son indépendance», a-t-il lancé, sous les ovations, depuis la place de l'Indépendance où étaient réunies plusieurs milliers de personnes.

Le président bélarusse, 65 ans, a réagi à la volonté de l'opposition d'organiser une nouvelle élection présidentielle, après celle du 9 août qui l'a donné vainqueur mais a suscité des accusations de fraudes massives. «Si nous faisons ça, nous partirons en vrille et nous n'en reviendrons jamais», a-t-il prédit, face à la foule agitant le drapeau rouge et vert hérité de la période soviétique. «Les élections ont eu lieu, un score falsifié ne peut être de plus de 80%», a-t-il affirmé. S'exprimant depuis une tribune, entouré de gardes du corps, Alexandre Loukachenko a dénoncé la volonté, selon lui, d'imposer au pays «un gouvernement depuis l'étranger».

Pendant ce temps, des dizaines de milliers de personnes défilaient aussi à Minsk, lors d'une «Marche pour la liberté». Celle-ci vise à contester la réélection du président Alexandre Loukachenko. «Pars!», scandaient les protestataires à l'attention du chef de l'État, marchant dans le centre de Minsk.

#Minsk les cortèges des manifestants contre Loukachenko affluent vers le lieu de rassemblement #BelarusProtest pic.twitter.com/ErODL1vWFf — cedric mas (@CedricMas) August 16, 2020

#Minsk c’est une véritable marée humaine en rouge & blanc contre Loukachenko (en accéléré).#BelarusProtest pic.twitter.com/5qPenAiMcC — cedric mas (@CedricMas) August 16, 2020

(L'essentiel/afp)