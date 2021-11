La crise migratoire pourrait durer «des années»

Les forces de sécurité polonaises ont fait mardi usage de gaz lacrymogène et déployé des canons à eau pour repousser des migrants qui leur jetaient des pierres en tentant de traverser la frontière, limite orientale de l'UE. Quelques milliers de migrants, originaires principalement du Moyen-Orient, campent toujours du côté du Bélarus, l'Occident accusant Minsk d'avoir orchestré depuis l'été la crise, ce qu'il dément.

«La situation à la frontière polono-bélarusse ne sera pas résolue rapidement. Nous devons nous préparer pour des mois, voire des années», a déclaré le ministre de la Défense Mariusz Blaszczak à la radio publique polonaise PR1. Les tentatives de franchissement de la frontière se sont poursuivies pendant la nuit, a-t-il indiqué.

Affrontements à la frontière

«Malheureusement la nuit n'était pas calme non plus. Les méthodes d'attaques à la frontière polonaise sont toujours les mêmes. De plus petits groupes de migrants ont également tenté de traverser la frontière à d'autres endroits», a déclaré le ministre.

Les gardes-frontières polonais ont enregistré mardi au total «161 tentatives de traversées illégales» de frontières, y compris «deux tentatives de passages en force», selon un communiqué. La police polonaise a indiqué mercredi que neuf fonctionnaires ont été blessés mardi lors des affrontements, de même qu'un garde-frontière et un soldat.

(L'essentiel/AFP)