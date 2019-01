Le Parlement européen durcit le ton sur le Brexit

Artikel per Mail weiterempfehlen

La mesure du «back-stop» ou «filet de sécurité» suscite une large opposition au sein du parlement britannique, qui a refusé de manière cinglante de ratifier l'accord de divorce négocié entre Londres et Bruxelles. Les partisans d'un divorce net avec l'UE voient cette mesure comme un «piège», qui arrimerait leur pays indéfiniment à l'Union malgré le Brexit. Et la Première ministre britannique Theresa May a assuré qu'elle chercherait à obtenir de nouvelles garanties auprès de l'UE pour les rassurer.

Le «filet de sécurité» pour la frontière irlandaise n'entrerait en vigueur qu'à défaut d'autre solution à l'issue d'une période de transition post-Brexit. Pour écarter la perspective du retour d'une frontière entre la République d'Irlande et la province britannique voisine d'Irlande du Nord, il prévoit que le Royaume-Uni demeure dans un «territoire douanier unique» avec l'UE. En outre, le «backstop» donnerait à l'Irlande du Nord un statut particulier, en le maintenant quasiment dans le marché unique.

Cependant, le groupe de pilotage du Brexit au sein du Parlement européen a insisté jeudi sur le fait que «l'accord de retrait est équitable et ne peut être renégocié». Une position martelée par les 27. Le groupe a érigée le «filet de sécurité» en condition sine qua non d'une entente à l'amiable : «Sans une telle assurance à toute épreuve, le Parlement européen ne donnera pas son accord à l'accord de retrait».

L'Union européenne a répété à plusieurs occasions l'importance à ses yeux de la frontière irlandaise. «L'UE est déterminée à faire tout ce qu'elle peut, accord ou pas accord, pour éviter le besoin d'une frontière et protéger la paix en Irlande du nord», avait assuré mercredi le porte-parole de la Commission européenne.

