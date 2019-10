«Accord historique» entre la Turquie et la Russie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a fait état mardi d'un «accord historique» sur la Syrie conclu lors d'une réunion avec son homologue russe Vladimir Poutine à Sotchi, en Russie. Des patrouilles russo-turques seront notamment déployées dans le nord-est du pays.

«Aujourd'hui, avec M. Poutine, nous avons conclu un accord historique pour la lutte contre le terrorisme, l'intégrité territoriale et l'unité politique de la Syrie ainsi que pour le retour des réfugiés», a déclaré M. Erdogan lors d'une conférence de presse. La Turquie a suspendu jeudi son offensive dans le nord-est de la Syrie contre les forces kurdes des YPG. Une trêve expirant mardi à 21h doit permettre à ces forces de se retirer des zones frontalières.

les secteurs du nord-est de la Syrie dans lesquels les YPG sont présentes mais où l'offensive turque n'avait pas été étendue avant sa suspension. Appelée à la rescousse par les YPG, l'armée du régime syrien s'était déployée dans ces zones, qui échappaient à son contrôle depuis des années.

Délai de 150 heures

Le retrait des forces kurdes qui doit s'achever mardi soir concerne une zone longue de 120 km entre les localités de Tal-Abyad et Ras al-Aïn, principales cibles de l'offensive turque, dans le secteur central du nord-est de la Syrie.

S'agissant de la bande frontalière à l'est et à l'ouest de ce secteur, les forces des YPG doivent s'en retirer «dans un délai de 150 heures à partir du 23 octobre à 12h, au-delà de 30 km avec leurs armes», a affirmé M. Erdogan. «Les fortifications et positions de l'organisation seront détruites», a-t-il ajouté.

Retrait des Kurdes

«Au terme des 150 heures, des patrouilles turques et russes vont commencer à une profondeur de 10 km à l'ouest et à l'est de la zone de l'opération Source de Paix. Les terroristes de Tal Rifat et Minbej sortiront de cette zone avec leurs armes», a-t-il ajouté.

Peu auparavant, les combattants kurdes ont fait savoir mardi à l'administration américaine s'être totalement retirés de la zone de sécurité voulue par la Turquie au nord de la Syrie, selon un responsable américain. La trêve négociée par les Etats-Unis avec Ankara expire à 21h.

Le commandant des Forces démocratiques syriennes (FDS), Mazloum Abdi, a indiqué dans une lettre au vice-président américain Mike Pence avoir retiré «toutes les forces des YPG», les Unités de protection du peuple, principale composante des FDS considérée par Ankara comme un groupe terroriste, a précisé ce responsable ayant requis l'anonymat.

