À l’hôpital pour son dos, elle repart avec des triplés

C'est une drôle d'histoire qui est arrivée à Dannette Giltz le 10 août dernier. Alors qu'elle se rendait à l'hôpital pour d'intenses douleurs au dos, elle est repartie en fin de compte avec des triplés. En quatre minutes, le couple américain est passé de deux à cinq enfants alors qu'il n'avait absolument rien vu venir. «J'ai pensé qu'il s'agissait de calculs rénaux, vu que j'étais déjà passée par là», raconte à KOTA TV l'Américaine domiciliée à Sturgis (Dakota du Sud). En arrivant à l'hôpital, la mère de famille a cru à une blague lorsque les médecins lui ont annoncé qu'elle était en fait en plein travail, et qu'elle attendait des jumeaux.

Une fois les deux bébés venus au monde, et pendant que leur papa se creusait la tête pour trouver des prénoms, Dannette a entendu une sage-femme réclamer une couverture supplémentaire. «Je lui ai dit non, rangez ça, on m'a dit que j'attendais des jumeaux, je ne veux pas de triplés», raconte l'Américaine. Et pourtant, un troisième bébé a bel et bien vu le jour. Blaze, Gypsy et Nikki vont bien, leur maman aussi. «Quand Dannette est sortie de l'hôpital, j'ai été submergé par l'émotion. Cela continue d'exploser dans ma tête», confie Austin, le papa.

Dannette, elle, n'en revient toujours pas. «Il est rare que des triplés soient conçus de manière naturelle, et encore plus en passant inaperçus pendant 34 semaines. Nous sommes encore sous le choc (...). C'est fou», témoigne la mère de famille. Les deux garçons et la petite fille devraient bientôt pouvoir quitter l'hôpital. Les proches des Giltz ont lancé une collecte de fonds pour les aider à gérer l'arrivée soudaine de trois nouveaux membres. «C'est incroyable de voir comment les gens d'une petite ville se serrent les coudes pour des événements inattendus», s'émerveille Dannette.

(L'essentiel/joc)