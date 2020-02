Des dizaines de blessés au carnaval de Volkmarsen

Un véhicule a foncé dans la foule, pendant le défilé du carnaval de Volkmarsen, en Allemagne, ce lundi. Plusieurs dizaines de personnes ont été blessées, la plupart étant des enfants, indiquent les médias locaux. Selon le quotidien Bild, le nombre de blessés s'élevait à «plus de trente, dont environ un tiers grièvement».

D'après la presse locale, le conducteur, à bord d'un break Mercedes gris, a foncé sur la barrière de sécurité, qui protégeait le défilé.

Car plows into crowd in German town of #Volkmarsen, injuring at least 15 people mainly kids, the driver has been arrested, motive not known.



