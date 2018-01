«Mon père a fait gagner 20 milliards au tien»

Benjamin Netanyahu est à nouveau confronté aux frasques d'un de ses fils tenant des propos potentiellement gênants sur les relations d'affaires du Premier ministre israélien dans un enregistrement réalisé à son insu à la sortie d'un bar à striptease. La deuxième chaîne de télévision a diffusé lundi soir cet enregistrement audio d'une conversation datant selon elle de 2015 entre Yaïr Netanyahu et un de ses amis, le fils de Kobi Maïmon, l'un des hommes les plus riches d'Israël.

Yaïr Netanyahu et Nir Maïmon, apparemment éméchés, sont dans une voiture avec un autre jeune homme, Roman Abramov, collaborateur en Israël du milliardaire australien James Packer, un chauffeur et un garde du corps, selon la deuxième chaîne. La provenance de l'enregistrement est inconnue, mais personne, pas même Yaïr Netanyahu, n'en a contesté l'authenticité. Yaïr Netanyahu parle de stripteaseuses et de prostituées en langage vulgaire. «Mon père a fait gagner 20 milliards de dollars au tien, tu peux bien me donner 400 shekels», dit Yaïr Netanyahu à Nir Maïmon.

«Il s'agissait d'une blague»

Yaïr Netanyahu fait à l'évidence référence à un important accord pour l'exploitation des champs gaziers découverts en Méditerranée au large d'Israël. Le père de Nir Maïmon est un actionnaire de premier plan d'Isramco, l'une des compagnies exploitant ces champs gaziers. Yaïr Netanyahu, 26 ans, a présenté des excuses, affirmant que ses propos tenus «sous l'influence de l'alcool n'auraient pas dû être prononcés». Quant à ses déclarations sur l'accord gazier, «il s'agissait d'une blague, n'importe qui doué d'un peu de bon sens s'en rend tout de suite compte», a-t-il dit dans un communiqué diffusé par les médias.

Les propos de Yaïr Netanyahu sont rendus publics à un moment où son père est mis en cause pour ses relations avec de riches personnalités. Dans l'une des enquêtes le visant, Benjamin Netanyahu est soupçonné d'avoir reçu, illégalement, des cadeaux de telles personnalités, dont l'Australien James Packer et un producteur à Hollywood, Arnon Milchan.



(L'essentiel/nxp/afp)