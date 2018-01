Donald Trump dénonce un «livre bidon»

Le président américain Donald Trump a de nouveau raillé dimanche un livre polémique qui met en doute sa capacité à gouverner, le qualifiant de «livre bidon» alors que des responsables de son administration ont défendu son «génie politique».

Le débat sur la personnalité du 45e président des Etats-Unis a été relancé par la publication vendredi du livre du journaliste Michael Wolff «Fire and Fury: Inside the Trump White House» («Le feu et la colère, dans la Maison Blanche de Trump»). L'auteur y dresse un portait au vitriol de l'ancien magnat de l'immobilier, affirmant notamment que tout son entourage doute de sa capacité à gouverner. Il pointe notamment son incapacité à se concentrer, ses pertes de mémoire et sa préférence pour la télévision comme source principale d'information.

«Je dois supporter un livre bidon écrit par un auteur complètement discrédité», a tweeté le président américain dans la matinée après s'être qualifié, la veille, de «génie très stable». Des membres de la Maison Blanche ont également défendu dans les émissions politiques du dimanche matin la capacité de M. Trump à diriger le pays.

I’ve had to put up with the Fake News from the first day I announced that I would be running for President. Now I have to put up with a Fake Book, written by a totally discredited author. Ronald Reagan had the same problem and handled it well. So will I!