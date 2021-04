Découverte d’un nouveau volcan actif au Chili

Le volcan, considéré comme actif car âgé de moins de 5000 ans, est situé sur la faille Liquiñe-Ofqui, à 80 km au sud-ouest de la ville de Coyhaique, dans la région d’Aysen (sud). Il culmine à 1280 mètres d’altitude, soit la taille du Vésuve dans le sud de l’Italie, indiquent les géologues dans un communiqué.

«La région d’Aysen connaît une activité volcanique importante car elle est le point de rencontre des plaques antarctique et Nazca avec la plaque sud-américaine», explique Gregory De Pascale, chercheur à l’Université du Chili et auteur d’une publication dans la revue Nature sur cette découverte. «La faille Liquiñe-Ofqui contrôle l’emplacement des volcans du sud du Chili à la surface. (Le volcan) est au milieu de la faille», ajoute le scientifique, cité dans le communiqué.

90 volcans actifs

Les géologues ont baptisé ce volcan «Gran Mate» (grand maté) en raison de la forme de sa caldeira de cinq kilomètres de diamètre, semblable à la calebasse dans laquelle se boit le maté, une infusion traditionnelle sud-américaine. Selon Gregory De Pascale, une partie du cratère s’est détachée en raison de «tremblements de terre de haute intensité générés dans la faille de Liquiñe-Ofqui». Le volcan a été placé sous surveillance.

Ce nouveau volcan a été repéré grâce à plusieurs explorations sur le site depuis 2015 et des vols de reconnaissance. La zone, située à l’extrême-sud du Chili, est enneigée dix mois par an et difficile d’accès. «Lors d’un vol en hélicoptère en été, on pouvait clairement voir la différence de couleurs entre la roche basaltique, qui est plus sombre et produite lors d’un événement éruptif, et les roches intrusives plus claires comme le granit, qui se forment à l’intérieur de la terre», précise le scientifique.

Ce nouveau volcan vient s’ajouter aux 90 volcans actifs du pays. La plus grande concentration se trouve sur la faille de Liquiñe-Ofqui qui parcourt verticalement un millier de kilomètres, dans le sud du Chili.

(L'essentiel/afp)