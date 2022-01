Il est devenu Viking après avoir regardé des séries

Dans sa vieille maison en pierre, le «premier Viking de Bosnie» s'exerce au lancer de haches au milieu des boucliers et des épées: Stipe Pleic est devenu «Ragnar Kavurson» après avoir beaucoup regardé la célèbre série sur les prouesses des guerriers nordiques.

Voici cinq ans, ce grand gaillard costaud et sympathique s'est mis à fabriquer des armes inspirées de celles prêtées aux pirates scandinaves qui ont lancé des raids sur une bonne partie de l'Europe entre les VIIIe et XI siècles.

«La hache de Ragnar m'a plu»

Rentré chez lui à Tomislavgrad en Bosnie méridionale après dix ans sur des chantiers en Allemagne, il se fascina pour la saga du légendaire héros Ragnar Lothbrok, racontée dans la série canado-irlandaise «Vikings» de Michael Hirst.

«J'avais beaucoup de temps libre, parce que je vis seul ici, et alors en regardant la série j'ai aperçu la hache de Ragnar, elle m'a plu et j'ai souhaité faire la même», dit le Bosnien de 57 ans, également chauffeur dans l'administration locale.

