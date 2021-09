Massoud appelle à un «soulèvement national»

Ahmad Massoud has released a 19 minute audio in which he confirms bombardment by Pakistan & Taliban in Panjshir which killed Fahim and many of Massoud’s family members. He asks Afghans to protest against Taliban. Resistance won’t stop. Asks international community for support. pic.twitter.com/as9sqrP4gv

«Où que vous soyez, dedans ou en dehors (de l'Afghanistan), je vous appelle à lancer un soulèvement national pour la dignité, la liberté et la prospérité de notre pays», a déclaré le fils du commandant Massoud, dans un message sonore envoyé aux médias.

Depuis le 30 août et le départ des dernières troupes américaines du pays, les talibans ont lancé une série d’offensives contre la vallée du Panchir, territoire enclavé et difficile d’accès, située à 80 km au nord de Kaboul.

Bastion antitaliban de longue date, la zone, que son père, le légendaire commandant Ahmed Shah Massoud a contribué à rendre célèbre à la fin des années 1990 avant d’être assassiné par Al-Qaïda en 2001, abrite aujourd’hui le Front national de résistance (FNR). Lundi, les talibans ont annoncé avoir pris le contrôle de la région.

Map of Afghanistan locating the Panjshir Valley. The Taliban said Monday they had captured the valley, the last remaining pocket of resistance to their rule in Afghanistan, even as opposition fighters vowed to keep up their struggle