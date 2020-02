Enceinte d'un ado de 13 ans, elle baratine son mari

Une employée de garderie âgée de 20 ans comparaît actuellement devant la Cour de la Couronne de Reading (sud de l'Angleterre) pour détournement de mineur. Il est reproché à Leah Cordice d'avoir eu plusieurs rapports sexuels avec un jeune garçon, alors âgé de 13 ans et d'avoir mis au monde son enfant. La Britannique, qui avait 17 ans au début de sa liaison et 18 ans quand elle s'est terminée, a tenté de faire croire à son mari que cette petite fille était la sienne.

Tout commence en janvier 2017, au domicile d'un ado de 13 ans, explique le Sun. Employée dans une garderie de la région, Leah est en état d'ébriété lorsqu'elle entre – on ne sait trop comment ni pourquoi – dans la chambre du jeune. «Au début, ils ont parlé normalement et il a continué de jouer sur sa Xbox et de regarder YouTube. Ensuite, elle s'est assise sur son lit, s'est mise à l'enlacer et à l'embrasser, et ça a continué», résume la procureure, Grace Ong. Sentant qu'il «ne pouvait pas vraiment dire non», l'adolescent se laisse faire et les deux ont un rapport sexuel.

Elle tombe enceinte et continue de voir l'ado

«Ensuite, il a trouvé ça un peu bizarre. Elle ne lui a rien dit après coup», poursuit la procureure. Quelques semaines plus tard, Leah annonce à son jeune amant qu'elle est enceinte. Les deux continuent d'avoir des rapports sexuels non protégés, à raison de deux fois par mois. En parallèle, la jeune femme poursuit sa relation avec son petit ami de longue date, à qui elle fait croire que le bébé à naître est le sien. Elle finit par l'épouser, puis met au monde une petite fille.

«Les tests ADN ont révélé que l'enfant était la fille du plaignant», a fait savoir la procureure. Son petit ami a appris la vérité. «Il n'a pas dit grand-chose. Au début il était fâché, il m'a crié dessus. Puis il ne m'a plus vraiment adressé la parole», a raconté la victime présumée aux enquêteurs. Le 9 juillet 2018, Leah est arrêtée chez elle à Windsor. Malgré les résultats des tests, la jeune femme continue de nier que son jeune amant est le père de sa fille. Elle est cependant revenue sur sa première version des faits, à savoir que l'adolescent l'avait violée. Le procès est en cours.

(L'essentiel/joc)