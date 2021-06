Les corps de 25 migrants retrouvés au large du Yémen

Des pêcheurs ont retrouvé lundi au moins 25 corps de migrants qui tentaient apparemment d’atteindre le Yémen dans l’espoir de rejoindre les riches États du Golfe, a annoncé un responsable local yéménite.

«Les pêcheurs ont retrouvé 25 corps dans la mer», près du détroit de Bab al-Mandeb et de Djibouti, a indiqué Jalil Ahmed Ali, ajoutant que le bateau s’était «renversé il y a deux jours et transportait entre 160 et 200 personnes». Le sort des autres personnes n’est pas connu.

Circonstances floues

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a confirmé à l'AFP le naufrage d'une embarcation dans cette zone, précisant que les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas claires.

Le bateau a coulé près des côtes de Ras al-Ara, dans la région de Lahj (sud), une zone surnommée «l'enfer» des migrants par les ONG. Malgré le conflit qui ravage le Yémen, les migrations clandestines se poursuivent à partir de l'Éthiopie notamment. «Nous avons retrouvé 25 corps (de migrants) qui se sont noyés lorsqu'un bateau transportant des dizaines d'entre eux a coulé vers les côtes yéménites», a raconté l'un des pêcheurs à l'AFP.

Ces derniers mois, des dizaines de migrants sont morts dans le détroit de Bab al-Mandeb qui sépare Djibouti du Yémen, une route majeure pour le commerce international mais aussi pour les migrations et le trafic d'êtres humains.

(L'essentiel/afp)